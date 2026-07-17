بۇگىنگى ۆاليۋتا باعامى قانداي بولادى
استانا. قازاقپارات –17-شىلدەدەگى مالىمەت بويىنشا استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا ا ق ش دوللارى، ەۋرو جانە رەسەي ءرۋبلىنىڭ باعامى بەلگىلى بولدى.
Kurs.kz دەرەكتەرىنە سايكەس، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە ا ق ش دوللارى 467,92 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 474,79 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر.
ەۋرونىڭ ساتىپ الۋ باعامى - 535,99 تەڭگە، ساتۋ باعامى - 545,94 تەڭگە.
رەسەي ءرۋبلى 5,60- 5,90 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانۋدا.
الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە ا ق ش دوللارى 469,65 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 472,01 تەڭگەدەن ساتىلۋدا.
ەۋرونىڭ ساتىپ الۋ باعامى - 539,44 تەڭگە، ساتۋ باعامى - 545,08 تەڭگە.
رەسەي ءرۋبلى 5,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 5,84 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر.
شىمكەنتتە ا ق ش دوللارىنىڭ ساتىپ الۋ باعامى - 470,52 تەڭگە، ساتۋ باعامى - 472,58 تەڭگە.
ەۋرو 537,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 543,72 تەڭگەدەن ساتىلۋدا.
رەسەي ءرۋبلىنىڭ باعامى ساتىپ الۋ كەزىندە - 5,72 تەڭگە، ساتۋ كەزىندە - 5,80 تەڭگە.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 17-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامىنا سايكەس، ا ق ش دوللارى - 472,34 تەڭگە، ەۋرو - 541,25 تەڭگە، رەسەي ءرۋبلى - 6,01 تەڭگە.