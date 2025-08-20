بيتكويننىڭ باعاسى 113000 دوللاردان تومەن قۇلدىرادى
استانا. قازاقپارات – 20-تامىز تاڭىندا كريپتوۆاليۋتا نارىعىندا تۇزەتۋ ءۇردىسى جالعاستى. بيتكوين باعاسى ءبىر ساتتە 112566 دوللارعا دەيىن تومەندەدى، ال Ethereum - 4060 دوللارعا دەيىن قۇلدىرادى، دەپ جازدى AZƏRTAC.
AZƏRTAC اگەنتتىگى TradingView پلاتفورماسىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ حابارلاعانداي، كەيىنىرەك بيتكوين باعاسى 113608 دوللارعا دەيىن قالپىنا كەلدى. اپتالىق گرافيكتە قۇلدىراۋ دەڭگەيى %5,4. ال ethereum 4182 دوللارعا دەيىن ءوستى، ءبىراق ونىڭ اپتالىق تومەندەۋى شامامەن %9.
CryptoRank پورتالىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، بۇل تۇزەتۋ اۋقىمدى سيپاتقا يە. دەگەنمەن كەيبىر التكويندار، مىسالى Solana جانە TRON، ازداعان ءوسىم كورسەتتى.
نارىقتاعى جاعداي:
تاۋلىكتىك ليكۆيداتسيالار كولەمى - 451 ميلليون دوللاردان اسادى؛
بۇل نەگىزىنەن بيتكوين جانە Ethereum-عا قاتىستى ۇزىن پوزيتسيالار؛
127000 نان استام ترەيدەر ءماجبۇرلى تۇردە پوزيتسيالارىن جاپقان.
وسىنىڭ اياسىندا قورقىنىش پەن اشكوزدىك يندەكسى (ترەيدەرلەردىڭ كوڭىل-كۇيىنىڭ ينديكاتورى) سوڭعى 24 ساعات ىشىندە 11 پۋنكتكە تومەندەپ، «قىزعىلت-سارى» ايماققا جەتتى. مۇنداي تومەن ءمان سوڭعى رەت 2025-جىلدىڭ ماۋسىمىنىڭ سوڭىندا تىركەلگەن.
Santiment ساراپشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى تاۋلىكتە كريپتونارىققا قاتىستى «ايۋ» كوڭىل-كۇيى (ياعني، قۇلدىراۋ كۇتىمى) الەۋمەتتىك جەلىلەردە ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتكەن. دەگەنمەن، ۇيىم وكىلدەرى بۇل كەزەڭنىڭ تاريحي تۇرعىدا شىدامدى ترەيدەرلەر ءۇشىن ءتيىمدى بولاتىنىن اتاپ ءوتتى - ولار قورقىنىش پەن دۇربەلەڭدى پورتفەلدى تولىقتىرۋ مۇمكىندىگى رەتىندە پايدالانادى.
تۇزەتۋدىڭ سەبەپتەرى
18-تامىزدان كەيىنگى كريپتونارىقتاعى بۇل تۇزەتۋ ءبىرقاتار فاكتورلارمەن بايلانىستى، دەيدى نارىق ساراپشىلارى.
- بۇل قۇلدىراۋ بيتكويننىڭ تاريحي ماكسيمۋمدى جاڭارتقاننان كەيىنگى پايدا فيكساتسياسى مەن پوزيتسيالار ليكۆيداتسياسىنا بايلانىستى بولدى. قازىر ترەيدەرلەر كۇتۋ رەجيمىنە ءوتتى، ال نارىق ايقىن ساياسات بەلگىلەرى پايدا بولعانشا كونسوليداتسيا ساتىسىندا بولۋى مۇمكىن، - دەيدى Kronos Research كومپانياسىنىڭ تەحنيكالىق ديرەكتورى ۆينسەنت ۆانگ The Block باسىلىمىنا بەرگەن پىكىرىندە.
ال presto Research زەرتتەۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى پيتەر چۋنگ كەلەسى ماڭىزدى وقيعا رەتىندە ا ق ش فەدەرالدىق رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ ءتوراعاسى دجەروم ءپاۋەللدىڭ 22-تامىزدا دجەكسون-حوۋلدەگى ءسوز سويلەۋىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، وسى مالىمدەمە نارىقتىڭ باعىتىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن.
ال قازاقستان قارجىگەرلەر قاۋىمداستىعى Nasdaq پوزيتسياسىن جوعالتىپ جاتقانىن، ال وعان تەحنولوگيالىق سەكتورداعى پايدا فيكساتسياسى سەبەپ بولعانىن ءمالىم ەتكەن ەدى.