بيتكوين قۇنى قۇلدىراپ بارادى
استانا. KAZINFORM - الەمدەگى ەڭ ءىرى كريپتوۆاليۋتا - بيتكويننىڭ باعاسى 12 پايىزعا ارزاندادى. قازىر ونىڭ ءبىر مونەتاسى - 64000 دوللار، ياعني 2024-جىلدىڭ قازان ايىنداعى دەڭگەيىنە تۇسكەن. بۇل جونىندە NBC News حابارلادى.
CoinMarketCap دەرەگىنشە، بيتكوين 2025-جىلدىڭ 6-قازانىندا مونەتاسىنا 125000 دوللارعا باعالانعان. دەمەك، سول كەزدەگىمەن سالىستىرساق، قازىر 1,2 تريلليون دوللاردان استام قۇنىن جوعالتقان. بۇعان ينۆەستورلاردىڭ سەنىمسىز ۆاليۋتا - كريپتوۆاليۋتا مەن تەحنولوگيالىق كومپانيالاردىڭ اكتسيالارىنان باس تارتۋى سەبەپ بولىپ وتىر. ولار قارجىسىن التىن ءتارىزدى ءداستۇرلى اكتيۆتەر تۇرىندە ساقتاۋعا كوشكەن.
بيتكويننىڭ باعاسى 2025-جىلدىڭ اقپان ايىمەن سالىستىرعاندا %35 عا تۇسكەن. ال التىننىڭ قۇنى، كەرىسىنشە، 70 پايىزعا وسكەن.
بيىل العاشقى بىرەر ايدىڭ وزىندە التىن 11 پايىزعا قىمباتتاسا، ال بيتكوين %26 عا ارزاندادى.
ەڭ ءىرى بيتكوين ساقتاۋشى كومپانيا Strategy- ءدىڭ اكسيالارى %17 عا قۇلدىرادى. ويتكەنى، اتالعان ۇيىم قارجىسىن جىلدار بويى بيتكوين تۇرىندە جيناپ كەلگەن. ەندى قازىر 713000 مونەتاسى بار. ءارقايسىسى 76000 دوللارعا باعالانادى.
سونداي-اق بيتكويننىڭ ارزانداۋى سالدارىنان ا ق ش- تاعى ەڭ ءىرى كريپتوۆاليۋتالىق بيرجا - Coinbase- ءدىڭ اكسيالارى ارزانداعان. Circle قارجىلىق كومپانياسى مەن Robinhood ساۋدا پلاتفورماسى دا ءدال وسىنداي زيانعا ۇشىرادى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن دە بيتكوين باعاسىنىڭ ۇزدىكسىز قۇلدىراپ بارا جاتقانىن جازعانبىز.