ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:38, 02 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى تەگەرانداعى ەلشىلىگىن جاۋىپ، ديپلوماتتارىن كەرى قايتارماق

    استانا. KAZINFORM - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى ايماقتاعى جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى تەگەرانداعى ەلشىلىگىن جاباتىنىن جانە ەلشى مەن ديپلوماتتارىن يران استاناسىنان كەرى شاقىراتىنىن جاريالادى، دەپ حابارلادى ب ا ءا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى.

    Біріккен Араб Әмірліктерінің Тегерандағы елшілігі
    Фото: Ria.ru

    «تۇرعىن اۋداندارعا، اۋەجايلارعا، پورتتارعا جانە قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنىڭ نىساندارىنا باعىتتالعان شابۋىلدار - جازىقسىز بەيبىت تۇرعىندارعا قاۋىپ ءتوندىردى، ايتارلىقتاي جانە جاۋاپسىز ەسكالاتسيانى كورسەتەدى، ۇلتتىق تاۋەلسىزدىكتىڭ اشىق بۇزىلۋى، سونداي-اق حالىقارالىق قۇقىق پەن بۇۇ جارعىسىنىڭ ناقتى بۇزىلۋى»، دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.

    ب ا ءا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شەشىم ەلدىڭ قاۋىپسىزدىك پەن تاۋەلسىزدىككە قاتىستى بەرىك ۇستانىمىن كورسەتەدى. ونى قابىلداۋعا سەبەپ - ەسكالاتسيانى ازايتۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن تۇراقتى پروۆوكاتسيالار، بۇل ايماقتاعى جانە الەمدەگى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىققا قاۋىپ ءتوندىرۋى، سونداي-اق ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىك پەن ەكونوميكانى اسەر ەتۋى مۇمكىن.

    ەسكە سالا كەتەيىك، 1-ناۋرىزدا دۋباي حالىقارالىق اۋەجايىنا شابۋىل جاسالدى. دجەبەل- الي پورتىنداعى كەمەلەردىڭ جۇك ايلاعىنا قۇلاعان زىمىران قالدىقتاردىڭ سالدارىنان ءورت شىقتى. جەرگىلىكتى اۋەجايلار جابىلدى جانە دابىل رەجيمى جاريالاندى. ابۋ-دابيدە يران زىمىراندارىن جويۋ كەزىندە ءبىر ادام قازا تاپتى.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار