بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى تەگەرانداعى ەلشىلىگىن جاۋىپ، ديپلوماتتارىن كەرى قايتارماق
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى ايماقتاعى جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى تەگەرانداعى ەلشىلىگىن جاباتىنىن جانە ەلشى مەن ديپلوماتتارىن يران استاناسىنان كەرى شاقىراتىنىن جاريالادى، دەپ حابارلادى ب ا ءا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى.
«تۇرعىن اۋداندارعا، اۋەجايلارعا، پورتتارعا جانە قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنىڭ نىساندارىنا باعىتتالعان شابۋىلدار - جازىقسىز بەيبىت تۇرعىندارعا قاۋىپ ءتوندىردى، ايتارلىقتاي جانە جاۋاپسىز ەسكالاتسيانى كورسەتەدى، ۇلتتىق تاۋەلسىزدىكتىڭ اشىق بۇزىلۋى، سونداي-اق حالىقارالىق قۇقىق پەن بۇۇ جارعىسىنىڭ ناقتى بۇزىلۋى»، دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
ب ا ءا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شەشىم ەلدىڭ قاۋىپسىزدىك پەن تاۋەلسىزدىككە قاتىستى بەرىك ۇستانىمىن كورسەتەدى. ونى قابىلداۋعا سەبەپ - ەسكالاتسيانى ازايتۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن تۇراقتى پروۆوكاتسيالار، بۇل ايماقتاعى جانە الەمدەگى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىققا قاۋىپ ءتوندىرۋى، سونداي-اق ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىك پەن ەكونوميكانى اسەر ەتۋى مۇمكىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، 1-ناۋرىزدا دۋباي حالىقارالىق اۋەجايىنا شابۋىل جاسالدى. دجەبەل- الي پورتىنداعى كەمەلەردىڭ جۇك ايلاعىنا قۇلاعان زىمىران قالدىقتاردىڭ سالدارىنان ءورت شىقتى. جەرگىلىكتى اۋەجايلار جابىلدى جانە دابىل رەجيمى جاريالاندى. ابۋ-دابيدە يران زىمىراندارىن جويۋ كەزىندە ءبىر ادام قازا تاپتى.