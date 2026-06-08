بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە ۇشاتىن اۋە كومپانيالارى ءۇشىن ارنايى شەكتەۋ ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ اۆياتسيالىق بيلىگى شەتەلدىك اۋە كومپانيالارىن ەلگە ۇشۋ كەزىندە تۋىنداۋى مۇمكىن وپەراتسيالىق تاۋەكەلدەر تۋرالى قايتادان ەسكەرتۋ جاسادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اگەنتتىگى.
- وڭىردەگى قازىرگى جاعدايعا بايلانىستى ب ا ءا اۋەجايلارىنا ۇشۋدى نەمەسە ولاردان ۇشىپ شىعۋ رەيستەرىن ورىنداۋدى جوسپارلاعان بارلىق شەتەلدىك تاسىمالداۋشىلار باعالانۋى ءتيىس وپەراتسيالىق تاۋەكەلدەرگە تاپ بولادى،-دەپ مالىمدەدى ت ا س س اگەنتتىگىنە تاياۋ شىعىستاعى اۋە قوزعالىسىن باسقارۋ قىزمەتتەرىندەگى دەرەككوز.
ونىڭ ايتۋىنشا، رەيستەردى ورىنداۋ ءۇشىن اۋە كومپانيالارى ىقتيمال وپەراتسيالىق تاۋەكەلدەردى باعالاپ، ەلدىڭ اۆياتسيالىق بيلىگىنە ءتيىستى ءوتىنىش جولداپ، قاجەتتى رۇقساتتى كۇتۋگە ءتيىس.
دەرەككوزدىڭ اتاپ وتۋىنشە، بۇل ءتارتىپ رەپاترياتسيالىق رەيستەرگە، سونداي-اق سانيتارلىق جانە مەملەكەتتىك اۆياتسيا ۇشۋلارىنا قولدانىلمايدى.
وسىنداي تالاپ بۇعان دەيىن ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسياسى كەزىندە دە ەنگىزىلگەن.
ەسكەرتۋ شامامەن 5-شىلدەگە دەيىن كۇشىندە بولادى.