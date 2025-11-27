ق ز
    22:55, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    بىرنەشە وڭىردە اۋا رايى كۇرت بۇزىلادى

    استانا. KAZINFORM – «قازاۆتوجول» باسپا ءسوز قىزمەتى قاراشانىڭ 28 ءى كۇنى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولداردا اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلايتىنىن ەسكەرتتى.

    ауа райы
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    بولجام بويىنشا اقمولا، قاراعاندى، شىعىس قازاقستان، پاۆلودار وبلىستارىنىڭ، سونداي-اق اباي وبلىسىنىڭ كەي جەرلەرىندە جاڭبىر، كوكتايعاق كۇتىلەدى.

    سينوپتيكتەر مۇنداي اۋا رايى كورۋ قابىلەتىنىڭ تومەندەۋىنە، قارا مۇزدىڭ پايدا بولۋىنا جانە تارتىمدىلىقتىڭ تومەندەۋىنە اكەلەتىنىن اتاپ ءوتتى. جۇرگىزۋشىلەرگە ءوز باعىتتارىن الدىن الا جوسپارلاۋعا، جىلدامدىقتى شەكتەۋگە جانە باسقا كولىكتەردى قاداعالاۋعا، كەنەتتەن مانيەۆر جاساۋدان اۋلاق بولۋعا جانە جول جاعدايىنداعى ىقتيمال وزگەرىستەردى بولجاۋعا كەڭەس بەرىلەدى.

    «قازاۆتوجول» جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگى جول جاعدايىنا دا، جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ ۇقىپتىلىعىنا دا بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. جۇرگىزۋشىلەر جول جاعدايلارى مەن شەكتەۋلەر تۋرالى وزەكتى اقپاراتتى الۋ ءۇشىن 1403 تەلەفونى بويىنشا تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسا الادى.

