ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:12, 19 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بىرنەشە كۇن ارزانداعان دوللار باعامى قايتا كوتەرىلدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: freepik

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,54 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 517,66 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 513,55 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 517,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 519,76 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 605,01 -609,70 تەڭگە، ال رۋبل 6,38 -6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,66 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 514,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,63 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 600,72 تەڭگە، ساتۋ - 610,73 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,94 تەڭگە، ساتۋ - 77,10 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 18-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,77 تەڭگەگە ارزانداپ، 513,55 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
