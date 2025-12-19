بىرنەشە كۇن ارزانداعان دوللار باعامى قايتا كوتەرىلدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,54 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 517,66 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 513,55 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 517,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 519,76 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 605,01 -609,70 تەڭگە، ال رۋبل 6,38 -6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,66 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 514,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,63 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 600,72 تەڭگە، ساتۋ - 610,73 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,94 تەڭگە، ساتۋ - 77,10 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 18-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,77 تەڭگەگە ارزانداپ، 513,55 تەڭگە بولدى.