بىرلىك ساياساتىنا نۇقسان كەلتىرەتىن كەز كەلگەن ارەكەتكە توسقاۋىل قويىلادى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - ەتنوسارالىق، ءدىنارالىق جانە ۇلتارالىق ءوزارا سىيلاستىق ساياساتىن جۇرگىزۋ ماڭىزدى. بۇل تۋرالى الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ VIII سەزىندە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
مەملەكەت باسشىسى بۇعان دەيىنگى سەزدەن بەرى الەمدە تەرىس تەندەنسيالار قارقىن العانىن، ونى ءبىرقاتار ساياساتكەر مەن ساراپشىلار «وركەنيەت داعدارىسى» دەپ اتاعانىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اسىرە ۇلتشىلدىق پەن ءپاتريوتيزمنىڭ ۇشتاسىپ بارا جاتقان ۇردىسىنە قاتتى الاڭداپ وتىرعانىن جەتكىزدى. الەمدە نەگىزگى تۇسىنىكتەرگە قاتىستى وسى جاعدايلار جاستاردىڭ باعىت-باعدارىنا نۇقسان كەلتىرۋى مۇمكىن.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى ءبىرقاتار ەلدەردە ساياسي تۇراقسىزدىققا اكەلگەن يدەولوگيالار اراسىنداعى قاقتىعىس كۇشەيىپ جاتقانىن ايتتى.
- قازاقستاندا وسى ماڭىزدى الەمدىك ماسەلەلەردىڭ بارلىعىنا كوبىرەك كوڭىل ءبولىنىپ وتىر. ەتنوسارالىق، ءدىنارالىق جانە ۇلتارالىق تولەرانتتىلىق پەن ءوزارا سىيلاستىق ساياساتىن جۇرگىزۋ پرينتسيپتى ماڭىزدى دەپ ەسەپتەيمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
سوندىقتان ەلىمىزدەگى ساياسات تاتۋلىققا ەكپىن قويىپ وتىر جانە وعان نۇقسان كەلتىرەتىن ارەكەتتەرگە ءتيىستى توسقاۋىل قويىلادى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ەلورداداعى تاۋەلسىزدىڭ سارايىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر ليدەرلەرى VIII سەزىنىڭ جۇمىسى باستالدى.
مەملەكەت باسشىسى تاياۋ شىعىستاعى احۋال اسا كۇردەلى ەكەنىن ايتىپ، الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزىنە كەلگەن مەيمانداردى اشىق پىكىر الماسۋعا شاقىردى.