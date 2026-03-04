بيرجادا دوللار باعامى قايتادان 500 تەڭگەگە جاقىندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,31 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 499,83 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 498,09 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 497,82 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 501,19 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 579,90-585,35 تەڭگە، ال رۋبل 6,38-6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,32 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 495,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,04 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 575,00 تەڭگە، ساتۋ - 585,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,14 تەڭگە، ساتۋ - 76,32 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 3-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,54 تەڭگەگە ارزانداپ، 498,09 تەڭگە بولدى.