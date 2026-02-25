بيرجادا دوللار باعامى 500 تەڭگەدەن قايتا استى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,02 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 501,26 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 496,85 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 500,37 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 503,59 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 588,79-594,62 تەڭگە، ال رۋبل 6,43-6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,08 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 497,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 504,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,00 تەڭگە، ساتۋ - 594,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,43 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 71,73 تەڭگە، ساتۋ - 75,87 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 24-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,45 تەڭگەگە ارزانداپ، 496,85 تەڭگە بولدى.