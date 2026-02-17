ق ز
    18:15, 17 - اقپان 2026 | GMT +5

    بيرجادا دوللار باعامى 490 تەڭگەدەن تومەن ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,91 تەڭگەگە ارزانداپ، 489,99 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 491,97 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 491,43 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 493,76 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 580,32-584,99 تەڭگە، ال رۋبل 6,37-6,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,44 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 488,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 575,00 تەڭگە، ساتۋ - 585,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 71,62 تەڭگە، ساتۋ - 75,83 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 16-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,76 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,97 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
