بيرجادا دوللار باعامى كۇرت قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى كۇرت قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 9,85 تەڭگە ءوسىپ، 476,07 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 465,74 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە قاراعاندا، استاناداعى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
دوللار 470,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 477,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,99 تەڭگە، ساتۋ - 544,99 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,70 تەڭگە، ساتۋ - 6,11 تەڭگە.
يۋان: ساتىپ الۋ - 68,97 تەڭگە، ساتۋ - 73,45 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 473,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 476,90 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 540,08-545,60 تەڭگە، ال رۋبل 5,69-5,83 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,14 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 23-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,87 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 465,74 تەڭگە بولدى.