بيرجادا دوللار باعامى 490 تەڭگەدەن استى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,59 تەڭگەگە ءوسىپ، 493,15 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 488,96 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 488,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 568,99 تەڭگە، ساتۋ - 578,99 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,50 تەڭگە، ساتۋ - 73,68 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 491,85 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,40 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 571,43-576,78 تەڭگە، ال رۋبل 6,56-6,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,25 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 1-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە ءوسىپ، 488,96 تەڭگە بولدى.