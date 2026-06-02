KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بيرجادا دوللار باعامى 490 تەڭگەدەن استى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,59 تەڭگەگە ءوسىپ، 493,15 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 488,96 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 488,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 568,99 تەڭگە، ساتۋ - 578,99 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,50 تەڭگە، ساتۋ - 73,68 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 491,85 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,40 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 571,43-576,78 تەڭگە، ال رۋبل 6,56-6,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,25 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 1-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە ءوسىپ، 488,96 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور