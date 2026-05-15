بيرجادا دوللار باعامى 470 تەڭگەگە ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,87 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 470,17 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 474,04 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 467,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,04 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,06 تەڭگە، ساتۋ - 554,06 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,10 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 67,75 تەڭگە، ساتۋ - 73,33 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 469,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 471,87 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 546,71-552,19 تەڭگە، ال رۋبل 6,22-6,35 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,87 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 14-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 6,18 تەڭگەگە ءوسىپ، 474,04 تەڭگە بولدى.