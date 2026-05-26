بيرجادا دوللار باعامى 4 تەڭگەگە قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,84 تەڭگەگە ءوسىپ، 477,48 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 472,48 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 471,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 479,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 550,00 تەڭگە، ساتۋ - 560,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 67,83 تەڭگە، ساتۋ - 73,17 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 475,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 478,85 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 552,26-557,89 تەڭگە، ال رۋبل 6,36-6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,51 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 25-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,42 تەڭگەگە ءوسىپ، 472,48 تەڭگە بولدى.