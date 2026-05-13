KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بيرجادا دوللار باعامى 3 تەڭگەگە قىمباتتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    доллар
    Фото: Sebaguir / FOTODOM

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,44 تەڭگەگە ءوسىپ، 467,63 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 463,91 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 466,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,97 تەڭگە، ساتۋ - 555,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,15 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 67,15 تەڭگە، ساتۋ - 73,03 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 468,65 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 471,19 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 547,70-553,15 تەڭگە، ال رۋبل 6,19-6,32 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,01 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 12-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,33 تەڭگەگە ءوسىپ، 463,91 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    اۆتور