بيرجادا دوللار باعامى 3 تەڭگەگە قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,44 تەڭگەگە ءوسىپ، 467,63 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 463,91 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 466,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,97 تەڭگە، ساتۋ - 555,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,15 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 67,15 تەڭگە، ساتۋ - 73,03 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 468,65 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 471,19 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 547,70-553,15 تەڭگە، ال رۋبل 6,19-6,32 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,01 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 12-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,33 تەڭگەگە ءوسىپ، 463,91 تەڭگە بولدى.