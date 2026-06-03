KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بىرنەشە كۇن قىمباتتاعان دوللار قايتا ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,44 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 489,31 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 493,15 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 486,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 493,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 565,00 تەڭگە، ساتۋ - 575,01 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,51 تەڭگە، ساتۋ - 73,67 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 488,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,16 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 567,77-573,06 تەڭگە، ال رۋبل 6,47-6,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,77 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,41 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 2-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,59 تەڭگەگە ءوسىپ، 493,15 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور