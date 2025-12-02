«بىردەڭە دۇرىس ەمەس ەكەنىنىڭ بەلگىسى»: كوپ ۇيىقتاۋ راسىمەن قاۋىپتى مە؟
كەيىنگى كەزدە از ۇيىقتاساڭ، جۇرەك اۋىرادى، مي توزادى، قارتاياسىڭ دەگەن تۇجىرىم ءجيى ايتىلادى. ال ەندى حالىقارالىق زەرتتەۋشىلەر باسقاجا جاعدايدى قاراستىردى: توعىز ساعاتتان ارتىق ۇيقى راسىمەن قاۋىپتى مە؟
The Conversation جازعانداي، ۇيقى - دەنساۋلىقتىڭ باستى تىرەگى. بۇل ۋاقىتتا اعزا قالپىنا كەلەدى، ەستە ساقتاۋ نىعايادى، ەموتسيالار رەتتەلەدى. ەرەسەكتەردىڭ نورماسى - تاۋلىگىنە 7- 9 ساعات. مۇنى بۇزۋ، اسىرەسە ۇنەمى از ۇيىقتاۋ ينفاركت، ينسۋلت، ديابەت، يممۋنيتەتتىڭ السىرەۋى سياقتى ءقاۋىپ تۋعىزادى.
ال ارتىق ۇيقى جايلى دەرەكتەر ۇزاق ۋاقىت بويى تۇسىنىكسىز ەدى. 79 عىلىمي جۇمىستى قامتىعان ءىرى تالداۋ قىزىق ناتيجەنى كورسەتتى: 7 ساعاتتان از ۇيىقتايتىنداردا ءولىم قاۋپى %14 عا ارتسا، 9 ساعاتتان كوپ ۇيىقتايتىنداردا بۇل كورسەتكىش - %34.
ءبىراق زەرتتەۋشىلەر مۇنداي قورىتىندىعا اسىقپاۋدى سۇرايدى. ۇزاق ۇيقى كوبىنە اۋرۋدىڭ سالدارى بولۋى مۇمكىن. اعزا دەرتپەن كۇرەسكەندە، اۋىرسىنعاندا، دەپرەسسيا كەزىندە، الماسۋ پروتسەسى بۇزىلعاندا نەمەسە دارىلەر اسەرىنەن ادام كوپ جاتادى. ۇيقىنىڭ ساپاسى ءجيى ناشار بولعاندىقتان، ونى ۇزاقتىعىمەن تولتىرۋعا تىرىسادى.
ۇيقى نورماسى ادامنىڭ جاسىنا دا بايلانىستى. جاسوسپىرىمدەر 8- 10 ساعاتسىز قالپىنا كەلمەيدى.
سوندىقتان مامانداردىڭ كەڭەسى - 7-9 ساعاتتىق تۇراقتى رەجيم مەن ساپالى ۇيقى. ال ەگەر ادام كەنەتتەن 10- 12 ساعات ۇيىقتاپ، ءبارىبىر شارشاپ تۇرسا - بۇل دارىگەرگە كورىنۋگە سەبەپ. مۇنداي وزگەرىس اعزادا ءبىر نارسە دۇرىس ەمەس ەكەنىنىڭ العاشقى سيگنالى بولۋى مۇمكىن.
turkystan.kz