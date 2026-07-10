بىرگە ساپارعا شىعۋ دوستىققا سىزات ءتۇسىرۋى مۇمكىن - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارت - دوسىڭمەن بىرگە ساياحاتقا شىعۋ جاعىمدى ەستەلىكتەر عانا ەمەس، قارجىلىق كەلىسپەۋشىلىكتەرگە دە سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
ا ق ش-تا جۇرگىزىلگەن جاڭا زەرتتەۋ Gen Z وكىلدەرىنىڭ %76 ى قوناق ءۇي، جول اقىسى نەمەسە ءىس-شارالارعا الدىن الا تولەگەن اقشاسىن دوستارىنان تولىق قايتارا الماعانىن كورسەتتى. ال %47 ى ورتاق شىعىنداردى جابۋ ءۇشىن قارىزعا باتۋعا ءماجبۇر بولعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
زەرتتەۋدى Zelle تولەم سەرۆيسى جۇرگىزىپ، ناتيجەلەرىن «Avoidance Economy Report» ەسەبىندە جاريالاعان. ساۋالناماعا قاتىسقان جاستاردىڭ %55 ى مۇنداي قارجىلىق ماسەلەلەر دوستىق قارىم-قاتىناسقا كەرى اسەر ەتىپ، ارادا تۇسىنىسپەۋشىلىك تۋعىزعانىن ايتقان.
Zelle كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى دەنيز لەونحاردتىڭ ايتۋىنشا، ورتاق اسەر سىيلايتىن ساياحاتتار ادامداردى جاقىنداستىرۋى ءتيىس، الايدا ءىس جۇزىندە كوپتەگەن جاستار ءۇشىن ەڭ قيىن كەزەڭ دەمالىستان كەيىن باستالادى - دوستارىنان اقشاسىن قايتارۋدى سۇراۋ.
زەرتتەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، Gen Z بۇگىندە توپتىق ساياحاتتار مەن ءتۇرلى ءىس-شارالارعا ەڭ كوپ قاراجات جۇمسايتىن بۋىنداردىڭ بىرىنە اينالعان. ءبىراق شىعىندى ءبىر ادامنىڭ كوتەرۋى مەن اقشانىڭ ۋاقىتىندا قايتارىلماۋى قارجىلىق قيىندىقتارعا اكەلىپ، كەيبىر جاعدايدا دوستىقتىڭ ۇزىلۋىنە دەيىن سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
ساراپشىلار مۇنداي جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ساپار الدىندا بارلىق شىعىندى الدىن الا كەلىسىپ، ارنايى شىعىنداردى ءبولۋ قوسىمشالارىن پايدالانۋ نەمەسە تولەمدەردى بىردەن وتەۋ ءتارتىبىن بەلگىلەۋدى ۇسىنادى.