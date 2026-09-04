بىرەۋ ءسىزدى مەنسىنبەي سويلەسە، دوللي پارتوننىڭ ءادىسىن قولدانىڭىز
استانا. قازاقپارات - بىرەۋ جاسىڭىزعا، تاجىريبەڭىزگە نەمەسە بىلىمىڭىزگە قاراپ قابىلەتىڭىزدى تومەن باعالاسا، ونىمەن بىردەن داۋلاسا كەتۋدىڭ قاجەتى جوق. ساراپشى بۇنداي جاعدايدا دوللي پارتون قولدانعان ءتاسىل ادامنىڭ ابىرويىن ساقتاپ، قارسى تاراپتىڭ مىسىن باساتىنىن ايتادى.
«مارتەبەنى كوتەرۋ» ستراتەگياسىنىڭ ءمانى - قارسى تاراپ تاققان ايدارمەن داۋلاسپاي، ونىڭ ماعىناسىن ءوز پايداڭا قاراي وزگەرتۋ.
CNBC جاريالاعان كوممۋنيكاتسيا ساراپشىسىنىڭ كەڭەستەرىنە سۇيەنگەن Aikyn.kz كەمسىتەتىن نەمەسە جوعارىدان سويلەيتىن ادامعا جانجالسىز ءارى سەنىمدى جاۋاپ بەرۋدىڭ قاراپايىم ءتاسىلىن ۇسىنادى.
بۇل ءادىستىڭ تاريحى شامامەن جارتى عاسىر بۇرىن امەريكالىق كانتري-ءانشى دوللي پارتوننىڭ (Dolly Parton) ايگىلى تەلەجۋرناليست باربارا ۋولتەرسكە بەرگەن سۇحباتىنان باستالادى. ۋولتەرس ءانشىنىڭ كيىمى، سىرتقى كەلبەتى جانە الەۋمەتتىك ورتاسى تۋرالى وتكىر سۇراقتار قويعان. سونىڭ بىرىندە ول پارتون وسكەن ورتاعا قاتىستى «اۋىلباي» دەگەن كەمسىتۋشى سيپاتتاعى سوزدەردى قولدانعان.
اڭىزعا اينالعان پارتون بۇعان رەنجىپ نەمەسە ءوزىنىڭ شىققان ورتاسىن جوققا شىعارىپ جاۋاپ بەرمەگەن.
«مەنىڭشە، سىزدىكى دۇرىس شىعار. ءبىراق ءبىز وتە نامىسشىل، قادىر-قاسيەتىن جوعارى قوياتىن ادامدار ەدىك. بۇل اۋىلدىق ورتا بولعانىمەن، دەڭگەيى بيىك ەدى. ءبىزدىڭ ادامدارىمىزدىڭ كوبى جوعارى ءبىلىم العان جوق، ءبىراق وتە اقىلدى بولدى. ولاردا مىقتى ومىرلىك اقىل بار ەدى»، - دەپ جاۋاپ بەرگەن ەكەن.
كوممۋنيكاتسيا ساراپشىسى بۇل ءتاسىلدى ادامنىڭ ءوز «مارتەبەسىن كوتەرۋ» ستراتەگياسى دەپ سيپاتتايدى. ونىڭ ءمانى - قارسى تاراپ تاققان ايدارمەن داۋلاسپاي، ونىڭ ماعىناسىن ءوز پايداڭا قاراي وزگەرتۋ.
ماسەلەن، ۋولتەرس قولدانعان سيپاتتاما ارتتا قالعان نەمەسە تالعامسىز ادام دەگەن ماعىنا بەرۋى مۇمكىن ەدى. پارتون ونى جوققا شىعارۋدىڭ ورنىنا اۋىلدان شىعۋدى نامىس، پراكتيكالىق اقىل جانە ومىرلىك دانالىقپەن بايلانىستىردى. وسىلايشا، اڭگىمەنىڭ ەرەجەسىن قارسى تاراپ ەمەس، ءوزى انىقتادى.
بۇل ءادىستى جۇمىس بارىسىندا دا قولدانۋعا بولادى. ەگەر ارىپتەسىڭىز «ءسىز بۇندا جاڭادان كەلدىڭىز» دەپ تاجىريبەڭىزدى تومەن باعالاسا، ونى جوققا شىعارۋدىڭ قاجەتى جوق. «ءيا، مەن جاڭادان كەلدىم. سوندىقتان باسقالار ۇيرەنشىكتى دەپ قابىلدايتىن نارسەلەردى سىرت كوزبەن كورىپ، جاڭا مۇمكىندىكتەردى بايقاي الامىن» دەپ جاۋاپ بەرۋگە بولادى.
MBA ديپلومىنىڭ جوقتىعىن السىزدىك رەتىندە كورسەتسە، كليەنتتەرمەن تىكەلەي جۇمىس ىستەۋ ارقىلى جيناعان تاجىريبەڭىزدى العا شىعارۋعا بولادى. ال تەحنيكالىق ءبىلىمىڭىزدىڭ جوقتىعىن ايتسا، «كليەنتتەرىمىزدىڭ كوبى ينجەنەر ەمەس. ەگەر بۇنى ماعان ءتۇسىندىرۋ قيىن بولسا، ولارعا دا ءتۇسىنۋ قيىن بولادى» دەگەن ءۋاج كەلتىرۋگە بولادى.
ستراتەگيا ەكى قادامنان تۇرادى. الدىمەن قارسى تاراپ ايتقان نارسە راس بولسا، ونى مويىنداۋ كەرەك. سودان كەيىن سول فاكتىنىڭ ماعىناسىن ءوزىڭىز انىقتايسىز. ەگەر ايتىلعان پىكىر شىندىققا سايكەس كەلمەسە، ارينە، ونى قابىلداۋدىڭ قاجەتى جوق.
Dolly Parton ءوزىنىڭ ەرەكشە كيىم ۇلگىسىنە قاتىستى سىنعا دا وسى تاسىلمەن جاۋاپ بەرگەن: «بۇل - ءسوزسىز مەنىڭ تاڭداۋىم. مەن باسقالار سياقتى بولعاندى ۇناتپايمىن».
بۇل ءتاسىلدىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ادام ءوزىن قورعاۋ ءۇشىن اشۋلانبايدى جانە شىندىقتى جوققا شىعارمايدى. كەرىسىنشە، السىزدىك رەتىندە ۇسىنىلعان قاسيەتتى ارتىقشىلىققا اينالدىرىپ، ءوزى تۋرالى انىقتامانى باسقاشا راكۋرسپەن سيپاتتايدى.