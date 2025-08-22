بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاندا اۋە كەمەلەرىنىڭ پاركىندە قانشا ۇشاق بار
استانا. KAZINFORM - بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاندا اۋە كەمەلەرىنىڭ پاركىندە 104 بىرلىكتى قۇرايدى، ونىڭ ىشىندە 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا جەتكىزىلگەن 6 جاڭا Airbus A320 ءتيپتى ۇشاعى مەن 1 جاڭا Boeing 737 MAX 8 ۇشاعى بار. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
2030 -جىلعا دەيىن پارك تاعى 103 ۇشاقپەن تولىقتىرىلادى، بۇل 216 بىرلىككە دەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- بيىل 36 جاڭا حالىقارالىق مارشرۋت اشىلىپ، نارىققا 8 شەتەلدىك اۆياكومپانيا كەلدى. ەل ىشىندە 61 باعىت بويىنشا اپتاسىنا 850 رەيس جاسالادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ماقسات قالياقپاروۆ.
ەلىمىزدە كولىكتىك قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار باعىتتاردى قولداۋ ءۇشىن قازاقستاننىڭ 9 وبلىسىندا 21 سۋبسيديالاناتىن مارشرۋت جۇمىس ىستەيدى. ولاردى جۇزەگە اسىرۋعا 2025 -جىلى 6,4 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. ءۇشارال، ءۇرجار، كوكشەتاۋ، تۇركىستان جانە باسقا دا تۋريستىك باعىتتاردى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر.