ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:21, 17 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بۇگىنگى ەلدەگى قاي جولداردا قوزعالىس ءتارتىبى وزگەردى

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    فوتو: اسكەربەك قاراكوز / Kazinform

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، قاراعاندى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ01 استانا - قاراعاندى- الماتى» اۆتوموبيل جولىنىڭ 92-164-شاقىرىمىندا (اقمولا وبلىسى شەكاراسى - تەمىرتاۋ قالاسىنىڭ تەرمينالى) ارالىعىندا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق رەجيمى 80 شاق/ساعاتقا وزگەرتىلدى.

    اقمولا وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالىپ ءوتۋ جولى) - پەتروپاۆل – ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 19-231-شاقىرىمىندا (استانا قالاسى - شۋچينسك قالاسىنىڭ باقىلاۋ- وتكىزۋ پۋنكتى) اۆتوكولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق ساعاتىنا 80 شاقىرىمنان 60 شاقىرىمعا دەيىن تومەندەتىلدى.

    «KAZ01 استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوموبيل جولىنىڭ 30-92-شاقىرىمىندا (جىبەك جولى ك. ستانتسياسىنان قاراعاندى وبلىسى شەكاراسى) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق رەجيمى 80 شاق/ساع بولىپ وزگەردى.

    تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

    «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا (قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استاناعا شىعاتىن باعىت) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى. قالقامان ەلدى مەكەنىنەن استاناعا قوزعالىس بەرەكە «قالقامان - اقسۋ» كولىك ايرىعى ارقىلى (ۇزاقتىعى 6 شاقىرىم) جانە پاۆلودار قالاسىنان قالقامان ەلدى مەكەنىنە قوزعالىس «باياناۋىل» كولىك ايرىعى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 17-جەلتوقسان كۇنى استانادا جانە قازاقستاننىڭ 17 وبلىسىندا قولايسىز اۋا رايىنا قاتىستى ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.

    تەگ:
    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار