بۇگىنگى ەلدەگى قاي جولداردا قوزعالىس ءتارتىبى وزگەردى
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، قاراعاندى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ01 استانا - قاراعاندى- الماتى» اۆتوموبيل جولىنىڭ 92-164-شاقىرىمىندا (اقمولا وبلىسى شەكاراسى - تەمىرتاۋ قالاسىنىڭ تەرمينالى) ارالىعىندا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق رەجيمى 80 شاق/ساعاتقا وزگەرتىلدى.
اقمولا وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالىپ ءوتۋ جولى) - پەتروپاۆل – ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 19-231-شاقىرىمىندا (استانا قالاسى - شۋچينسك قالاسىنىڭ باقىلاۋ- وتكىزۋ پۋنكتى) اۆتوكولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق ساعاتىنا 80 شاقىرىمنان 60 شاقىرىمعا دەيىن تومەندەتىلدى.
«KAZ01 استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوموبيل جولىنىڭ 30-92-شاقىرىمىندا (جىبەك جولى ك. ستانتسياسىنان قاراعاندى وبلىسى شەكاراسى) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق رەجيمى 80 شاق/ساع بولىپ وزگەردى.
تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
«استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا (قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استاناعا شىعاتىن باعىت) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى. قالقامان ەلدى مەكەنىنەن استاناعا قوزعالىس بەرەكە «قالقامان - اقسۋ» كولىك ايرىعى ارقىلى (ۇزاقتىعى 6 شاقىرىم) جانە پاۆلودار قالاسىنان قالقامان ەلدى مەكەنىنە قوزعالىس «باياناۋىل» كولىك ايرىعى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 17-جەلتوقسان كۇنى استانادا جانە قازاقستاننىڭ 17 وبلىسىندا قولايسىز اۋا رايىنا قاتىستى ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.