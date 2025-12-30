ق ز
    بۇگىنگى شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    обменник
    فوتو: تاتيانا كورياكينا/ Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 505,35 تەڭگە، ساتۋ - 509,18 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,73 تەڭگە، ساتۋ - 597,44 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,33 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 72,20 - 74,97 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 503,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 510,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,32 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە؛
    - يۋان 72,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,01 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 29-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,52 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 504,76 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

     

