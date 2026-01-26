ق ز
    10:39, 26 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    بۇگىنگى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    كوللاج: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 503,73 تەڭگە، ساتۋ - 506,18 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,89 تەڭگە، ساتۋ - 597,29 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,50 - 6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,62 - 76,45 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 502,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,89 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,00 تەڭگە، ساتۋ - 600,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛

    - يۋان 74,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,61 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,36 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,35 تەڭگە بولدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
