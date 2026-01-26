بۇگىنگى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 503,73 تەڭگە، ساتۋ - 506,18 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,89 تەڭگە، ساتۋ - 597,29 تەڭگە؛
- رۋبل 6,50 - 6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,62 - 76,45 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 502,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,89 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,00 تەڭگە، ساتۋ - 600,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
- يۋان 74,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,61 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,36 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,35 تەڭگە بولدى.