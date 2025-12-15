ق ز
    09:53, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بۇگىنگى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتىدا اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 521,70 تەڭگە، ساتۋ - 523,66 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 610,89 تەڭگە، ساتۋ - 615,92 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,46 - 6,57 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,89 - 75,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 520,45 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 527,42 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 609,58 تەڭگە، ساتۋ - 619,58 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,42 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە؛

    - يۋان 73,06 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,07 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,16 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 522,38 تەڭگە بولدى.

     

