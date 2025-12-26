ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:40, 26 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بۇگىنگى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 511,33 تەڭگە، ساتۋ - 514,02 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,98 تەڭگە، ساتۋ - 606,15 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,41 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,51 - 75,19 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 507,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 514,49 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 600,57 تەڭگە، ساتۋ - 610,57 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛

    - يۋان 72,85 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,97 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 25-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,34 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 512,81 تەڭگە بولدى.

     

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
