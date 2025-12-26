بۇگىنگى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 511,33 تەڭگە، ساتۋ - 514,02 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,98 تەڭگە، ساتۋ - 606,15 تەڭگە؛
- رۋبل 6,41 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,51 - 75,19 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 507,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 514,49 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 600,57 تەڭگە، ساتۋ - 610,57 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
- يۋان 72,85 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,97 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 25-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,34 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 512,81 تەڭگە بولدى.