ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:42, 06 - قازان 2025 | GMT +5

    بۇگىنگى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    доллар ва тенге
    فوتو: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 547,63 تەڭگە، ساتۋ - 549,51 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 641,92 تەڭگە، ساتۋ - 644,67 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,53 - 6,65 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 75,89 - 78,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 545,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 551,60 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 637,73 تەڭگە، ساتۋ - 645,62 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,59 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.

    - يۋان 76,19 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,08 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,58 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 547,57 تەڭگە بولدى.

     

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار