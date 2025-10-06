بۇگىنگى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 547,63 تەڭگە، ساتۋ - 549,51 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 641,92 تەڭگە، ساتۋ - 644,67 تەڭگە؛
- رۋبل 6,53 - 6,65 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,89 - 78,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 545,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 551,60 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 637,73 تەڭگە، ساتۋ - 645,62 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,59 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.
- يۋان 76,19 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,08 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,58 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 547,57 تەڭگە بولدى.