بۇگىنگى دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋاننىڭ باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 521,72 تەڭگە، ساتۋ - 523,89 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,82 تەڭگە، ساتۋ - 608,19 تەڭگە؛
- رۋبل 6,37 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 74,02 - 76,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 519,52 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 526,42 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,62 تەڭگە، ساتۋ - 611,41 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە.
- يۋان 75,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,84 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 18-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,63 تەڭگەگە ارزانداپ، 521,01 تەڭگە بولدى.