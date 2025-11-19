ق ز
    09:10, 19 - قاراشا 2025 | GMT +5

    بۇگىنگى دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋاننىڭ باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 521,72 تەڭگە، ساتۋ - 523,89 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,82 تەڭگە، ساتۋ - 608,19 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,37 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 74,02 - 76,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 519,52 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 526,42 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,62 تەڭگە، ساتۋ - 611,41 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە.

    - يۋان 75,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,84 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 18-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,63 تەڭگەگە ارزانداپ، 521,01 تەڭگە بولدى.

