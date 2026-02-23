ق ز
    بۇگىنگى دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋاننىڭ باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 496,51 تەڭگە، ساتۋ - 499,46 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,45 تەڭگە، ساتۋ - 590,04 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,36 - 6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 69,87 - 72,92 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 496,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 503,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,00 تەڭگە، ساتۋ - 591,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛

    - يۋان 71,65 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,78 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,66 تەڭگە بولدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
