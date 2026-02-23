بۇگىنگى دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋاننىڭ باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 496,51 تەڭگە، ساتۋ - 499,46 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,45 تەڭگە، ساتۋ - 590,04 تەڭگە؛
- رۋبل 6,36 - 6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 69,87 - 72,92 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 496,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 503,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,00 تەڭگە، ساتۋ - 591,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
- يۋان 71,65 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,78 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,66 تەڭگە بولدى.