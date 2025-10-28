ق ز
    08:32, 28 - قازان 2025 | GMT +5

    بۇگىنگى دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 538,97 تەڭگە، ساتۋ - 541,03 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,89 تەڭگە، ساتۋ - 627,72 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,58 - 6,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 76,14 - 78,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 536,61 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,42 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 621,51 تەڭگە، ساتۋ - 629,52 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,62 تەڭگە، ساتۋ - 6,78 تەڭگە.

    - يۋان 76,33 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,05 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,01 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,13 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
