بۇگىنگى دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 538,97 تەڭگە، ساتۋ - 541,03 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,89 تەڭگە، ساتۋ - 627,72 تەڭگە؛
- رۋبل 6,58 - 6,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 76,14 - 78,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 536,61 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,42 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 621,51 تەڭگە، ساتۋ - 629,52 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,62 تەڭگە، ساتۋ - 6,78 تەڭگە.
- يۋان 76,33 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,05 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,01 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,13 تەڭگە بولدى.