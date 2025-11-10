بۇگىنگى دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 526,31 تەڭگە، ساتۋ - 528,10 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 606,71 تەڭگە، ساتۋ - 611,10 تەڭگە؛
- رۋبل 6,42 - 6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 74,23 - 76,89 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 523,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 530,59 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,57 تەڭگە، ساتۋ - 613,57 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.
- يۋان 74,92 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,89 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,55 تەڭگەگە ارزانداپ، 526,02 تەڭگە بولدى.