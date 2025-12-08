بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
— دوللار: ساتىپ الۋ — 507,48 تەڭگە، ساتۋ — 510,38 تەڭگە؛
— ەۋرو: ساتىپ الۋ — 588,92 تەڭگە، ساتۋ — 595,10 تەڭگە؛
— رۋبل 6,48 — 6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
— يۋان 71,59 — 74,41 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
— دوللار 504,91 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 511,90 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
— ەۋرو: ساتىپ الۋ — 584,79 تەڭگە، ساتۋ — 594,76 تەڭگە؛
— رۋبل: ساتىپ الۋ — 6,42 تەڭگە، ساتۋ — 6,57 تەڭگە؛
— يۋان 72,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,77 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 504,49 تەڭگە بولدى.