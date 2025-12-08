ق ز
    10:52, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    — دوللار: ساتىپ الۋ — 507,48 تەڭگە، ساتۋ — 510,38 تەڭگە؛
    — ەۋرو: ساتىپ الۋ — 588,92 تەڭگە، ساتۋ — 595,10 تەڭگە؛
    — رۋبل 6,48 — 6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    — يۋان 71,59 — 74,41 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    — دوللار 504,91 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 511,90 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    — ەۋرو: ساتىپ الۋ — 584,79 تەڭگە، ساتۋ — 594,76 تەڭگە؛
    — رۋبل: ساتىپ الۋ — 6,42 تەڭگە، ساتۋ — 6,57 تەڭگە؛
    — يۋان 72,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,77 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 504,49 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا ۋاليۋتا باعامى
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
