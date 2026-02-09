ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:09, 09 - اقپان 2026 | GMT +5

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 495,62 تەڭگە، ساتۋ - 498,20 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,22 تەڭگە، ساتۋ - 589,20 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,39 - 6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,41 - 74,40 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر. ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 494,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 501,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,00 تەڭگە، ساتۋ - 592,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛

    - يۋان 72,19 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,64 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,13 تەڭگەگە ارزانداپ، 494,63 تەڭگە بولدى.

