بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 495,62 تەڭگە، ساتۋ - 498,20 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,22 تەڭگە، ساتۋ - 589,20 تەڭگە؛
- رۋبل 6,39 - 6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,41 - 74,40 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر. ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 494,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 501,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,00 تەڭگە، ساتۋ - 592,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 72,19 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,64 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,13 تەڭگەگە ارزانداپ، 494,63 تەڭگە بولدى.