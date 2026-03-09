بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 493,20 تەڭگە، ساتۋ - 495,75 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 572,05 تەڭگە، ساتۋ - 577,65 تەڭگە؛
- رۋبل 6,24 - 6,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,26 - 75,06 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 492,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 499,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 568,90 تەڭگە، ساتۋ - 579,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,15 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە؛
- يۋان 72,12 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,23 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,62 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 493,85 تەڭگە بولدى.