بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 469,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 476,90 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 549,98 تەڭگە، ساتۋ - 559,93 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,05 تەڭگە، ساتۋ - 6,35 تەڭگە؛
- يۋان 68,27 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,23 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 473,68 تەڭگە، ساتۋ - 476,46 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 554,88 تەڭگە، ساتۋ - 560,31 تەڭگە؛
- رۋبل 6,06 - 6,18 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 69,38 - 72,30 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,65 تەڭگەگە ارزانداپ، 473,13 تەڭگە بولدى.