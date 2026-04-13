    10:40, 13 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Тенге доллар
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 469,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 476,90 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 549,98 تەڭگە، ساتۋ - 559,93 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,05 تەڭگە، ساتۋ - 6,35 تەڭگە؛

    - يۋان 68,27 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,23 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 473,68 تەڭگە، ساتۋ - 476,46 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 554,88 تەڭگە، ساتۋ - 560,31 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,06 - 6,18 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 69,38 - 72,30 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,65 تەڭگەگە ارزانداپ، 473,13 تەڭگە بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
