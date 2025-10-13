بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 540,80 تەڭگە، ساتۋ - 543,12 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,45 تەڭگە، ساتۋ - 628,84 تەڭگە؛
- رۋبل 6,54 - 6,65 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,79 - 78,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 537,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,75 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,64 تەڭگە، ساتۋ - 631,64 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,54 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان 75,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,64 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا سوڭىندا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە ارزانداپ، 539,06 تەڭگە بولدى.