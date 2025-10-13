ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:06, 13 - قازان 2025 | GMT +5

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 540,80 تەڭگە، ساتۋ - 543,12 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,45 تەڭگە، ساتۋ - 628,84 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,54 - 6,65 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 75,79 - 78,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 537,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,75 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,64 تەڭگە، ساتۋ - 631,64 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,54 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

    - يۋان 75,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,64 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا سوڭىندا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە ارزانداپ، 539,06 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار