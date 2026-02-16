بۇگىنگى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 494,31 تەڭگە، ساتۋ - 496,73 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 585,59 تەڭگە، ساتۋ - 590,39 تەڭگە؛
- رۋبل 6,36 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,24 - 74,07 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 493,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 500,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 585,00 تەڭگە، ساتۋ - 595,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە؛
- يۋان 72,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,33 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,49 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 496,00 تەڭگە بولدى.