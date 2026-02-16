ق ز
    09:08, 16 - اقپان 2026 | GMT +5

    بۇگىنگى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 494,31 تەڭگە، ساتۋ - 496,73 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 585,59 تەڭگە، ساتۋ - 590,39 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,36 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,24 - 74,07 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 493,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 500,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 585,00 تەڭگە، ساتۋ - 595,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە؛

    - يۋان 72,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,33 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,49 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 496,00 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ۋاليۋتا باعامى
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
