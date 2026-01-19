بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 511,00 تەڭگە، ساتۋ - 513,27 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,85 تەڭگە، ساتۋ - 598,50 تەڭگە؛
- رۋبل 6,43 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,80 - 76,96 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 510,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,02 تەڭگە، ساتۋ - 600,96 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
- يۋان 74,08 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,11 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,05 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 512,16 تەڭگە بولدى.