ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:24, 19 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    юань и доллар
    Фото: Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 511,00 تەڭگە، ساتۋ - 513,27 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,85 تەڭگە، ساتۋ - 598,50 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,43 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,80 - 76,96 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 510,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,02 تەڭگە، ساتۋ - 600,96 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛

    - يۋان 74,08 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,11 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,05 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 512,16 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار