بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 509,86 تەڭگە، ساتۋ - 513,89 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,90 تەڭگە، ساتۋ - 602,08 تەڭگە؛
- رۋبل 6,14 - 6,38 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,45 - 75,20 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 507,37 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 514,40 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,95 تەڭگە، ساتۋ - 602,91 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,16 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە؛
- يۋان 72,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,09 تەڭگەدەن ساتىلادى.
