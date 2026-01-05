ق ز
    09:24, 05 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    юань и доллар
    Фото: Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 509,86 تەڭگە، ساتۋ - 513,89 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,90 تەڭگە، ساتۋ - 602,08 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,14 - 6,38 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,45 - 75,20 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 507,37 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 514,40 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,95 تەڭگە، ساتۋ - 602,91 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,16 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە؛

    - يۋان 72,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,09 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا 2026 -جىلعا ارنالعان شەشىمدەر كەستەسى بەكىتىلدى.

