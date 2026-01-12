10:22, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5
بۇگىنگى دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 511,94 تەڭگە، ساتۋ - 514,53 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,03 تەڭگە، ساتۋ - 599,52 تەڭگە؛
- رۋبل 6,30 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,56 - 76,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 510,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,98 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,00 تەڭگە، ساتۋ - 603,13 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,29 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە؛
- يۋان 73,45 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,42 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللار 0,98 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 509,94 تەڭگە بولدى.