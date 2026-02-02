بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 502,31 تەڭگە، ساتۋ - 504,61 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,98 تەڭگە، ساتۋ - 599,62 تەڭگە؛
- رۋبل 6,45 - 6,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,07 - 75,80 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 499,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 506,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
- يۋان 73,38 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,71 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,02 تەڭگەگە ارزانداپ، 501,02 تەڭگە بولدى.