    12:55, 02 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    بۇگىنگى دوللار باعامى

    الماتى. KAZINFORM - استاناداعى، الماتىداعى جانە شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە ءرۋبلدىڭ ساتىپ الۋ-ساتۋ بويىنشا ورتاشا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: pixabay.com

    Kurs.kz دەرەگىنشە، الماتىداعى ورتاشا باعام:

    • دوللار: ساتىپ الۋ - 538,29 تەڭگە، ساتۋ - 540,28 تەڭگە؛

    • ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,90 تەڭگە، ساتۋ - 630,05 تەڭگە؛

    • رۋبل - 6,56-6,68 تەڭگە ارالىعىندا.

    استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    • دوللار: ساتىپ الۋ - 535,03 تەڭگە، ساتۋ - 540,03 تەڭگە؛

    • ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,00 تەڭگە، ساتۋ - 632,00 تەڭگە؛

    • رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,60 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

    شىمكەنتتە:

    • دوللار: ساتىپ الۋ - 536,97 تەڭگە، ساتۋ - 539,95 تەڭگە؛

    • ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,42 تەڭگە، ساتۋ - 629,05 تەڭگە؛

    • رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,62 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.

    بۇگىنگى رەسمي ۆاليۋتا باعامى مىناداي: 1 دوللار - 538,54 تەڭگە، 1 ەۋرو - 628,31 تەڭگە، 1 رۋبل - 6,7 تەڭگە.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
