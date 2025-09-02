بۇگىنگى دوللار باعامى
الماتى. KAZINFORM - استاناداعى، الماتىداعى جانە شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە ءرۋبلدىڭ ساتىپ الۋ-ساتۋ بويىنشا ورتاشا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz دەرەگىنشە، الماتىداعى ورتاشا باعام:
• دوللار: ساتىپ الۋ - 538,29 تەڭگە، ساتۋ - 540,28 تەڭگە؛
• ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,90 تەڭگە، ساتۋ - 630,05 تەڭگە؛
• رۋبل - 6,56-6,68 تەڭگە ارالىعىندا.
استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
• دوللار: ساتىپ الۋ - 535,03 تەڭگە، ساتۋ - 540,03 تەڭگە؛
• ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,00 تەڭگە، ساتۋ - 632,00 تەڭگە؛
• رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,60 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
شىمكەنتتە:
• دوللار: ساتىپ الۋ - 536,97 تەڭگە، ساتۋ - 539,95 تەڭگە؛
• ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,42 تەڭگە، ساتۋ - 629,05 تەڭگە؛
• رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,62 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.
بۇگىنگى رەسمي ۆاليۋتا باعامى مىناداي: 1 دوللار - 538,54 تەڭگە، 1 ەۋرو - 628,31 تەڭگە، 1 رۋبل - 6,7 تەڭگە.