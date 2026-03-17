بۇگىن تورگە وزىپ، تۇعىرىنا قونعان جاڭا حالىق كونستيتۋتسياسى سىزدەرگە باعدار بەرەتىن تەمىرقازىق بولادى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كونستيتۋتسيانى قابىلداۋعا ارنالعان سالتاناتتى جيىنعا قاتىسىپ، ءسوز سويلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، بۇل رەفەرەندۋم بەرەكەلى بىرلىك پەن ىرىستى ىنتىماعىمىزدىڭ تاعى ءبىر ونەگەلى كورىنىسى جانە نىشانى بولدى.
- ءبىز حالقىمىزعا ءتان ناعىز وتانشىلدىق رۋحىن سەزىندىك، ولاردىڭ رياسىز قولداۋىنا كۋا بولدىق. مەملەكەت تاعدىرىنا بەي-جاي قاراماي، داۋىس بەرۋ ناۋقانىنا اتسالىسقان بارشا ازاماتقا زور العىس ايتامىن! ۇلت مۇددەسىن تەرەڭ ءتۇسىنىپ، اتا زاڭدى قولداپ، داۋىس بەرۋدى تاريحي ميسسيا ساناعان جۇرتشىلىققا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. بۇل ورايدا، پاۆلودار، اقتوبە، ماڭعىستاۋ، جامبىل، تۇركىستان، شىعىس قازاقستان، جەتىسۋ، قىزىلوردا وبلىستارىنىڭ جانە باسقا دا ايماقتاردىڭ اتا زاڭدى ماقۇلداپ، داۋىس بەرگەن تۇرعىندارىنا العىسىمدى ايتقىم كەلەدى، - دەدى توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى سونداي-اق وسى تۇستا قازاقستان جاستارىنىڭ ەرەكشە بەلسەندى بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- ولار زاڭعار جازۋشى ءابىش كەكىلبايەۆ ايتىپ كەتكەن «ۇلتتىق جاۋاپكەرشىلىكتىڭ» وزىق ۇلگىسىن كورسەتتى. مۇنى زاڭدى قۇبىلىس دەپ ايتۋعا تولىق نەگىز بار. ويتكەنى جاڭا كونستيتۋتسيا، ەڭ الدىمەن، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن قابىلدانىپ وتىر. بۇعان دەيىن دە ايتتىم، قازىر دە قايتالايمىن: ەلىمىزدىڭ بولاشاعى - جاستارىمىزدىڭ قولىندا! مەملەكەت باسشىسى رەتىندە مەن سىزدەرگە سەنەمىن، زور ءۇمىت ارتامىن! جاستارىمىزدىڭ قارىم-قابىلەتى ايرىقشا، تالانت-دارىنى مول، الەۋەتى زور، كۇش-جىگەرى مىقتى! قازاقستاندى الەمدەگى ەڭ وزىق، دامىعان ەلدەردىڭ قاتارىنا قوساتىن دا - سىزدەر! بۇعان ەش كۇمانىم جوق! بۇگىن تورگە وزىپ، تۇعىرىنا قونعان جاڭا حالىق كونستيتۋتسياسى سىزدەرگە باعدار بەرەتىن تەمىرقازىق بولادى. سەبەبى، بۇل - كەلەر ۇرپاقپەن بىرگە جاساي بەرەتىن قاسيەتتى قۇجات، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ق ر كونستيتۋتسياسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى جارلىققا قول قويدى.