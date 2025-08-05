بۇگىن تۇمان ءتۇسىپ، نايزاعاي ويناپ، شاڭدى داۋىل كوتەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك مالىمەتىنشە 5-تامىز كۇنى قازاقستاننىڭ 16 وڭىرىندە، سونداي-اق استانا مەن شىمكەنت قالالارىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
استانا قالاسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن باتىسىندا كۇندىز نايزاعاي بولجانادى. جەل وڭتۇستىكتەن باتىسقا اۋىسىپ، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا ەكپىنى 15-18 م/س دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالسا، وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن باتىسىندا كۇندىز نايزاعاي بولجانادى. جەل كۇندىز سولتۇستىك پەن باتىستا وڭتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى. كۇندىز اپتاپ ىستىق - 35-36°C. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى، ال باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا نايزاعاي بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى. جەل سولتۇستىك- باتىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
جامبىل وبلىسىندا تۇندە تاۋلى اۋدانداردا، كۇندىز وڭتۇستىكتە جانە تاۋلى ايماقتاردا نايزاعاي بولجانادى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسى، سولتۇستىك- شىعىسى جانە تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ سولتۇستىگى، باتىسى جانە شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا جانە كۇندىز شىعىسىندا نايزاعاي بولادى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، شىعىسىندا، ورتالىعىندا جانە تاۋلى اۋدانداردا ەكپىنى 15-20 م/س، كەيدە كۇندىز 23-28 م/س دەيىن جەتۋى مۇمكىن. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە نايزاعاي جانە بۇرشاق كۇتىلەدى. كۇندىز اپتاپ ىستىق - 35-38 گرادۋس. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان، وڭتۇستىكتەن سوعادى، وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س. باتىستا، وڭتۇستىكتە جانە ورتالىقتا - جوعارى، ال وڭتۇستىك- شىعىستا - توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسىندا جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى، كەيىن سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س. وڭتۇستىكتە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قىزىلوردا وبلىسىندا كۇندىز ورتالىقتا، سولتۇستىكتە جانە وڭتۇستىكتە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ ورتالىعى، سولتۇستىگى جانە وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ وڭتۇستىك بولىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز نايزاعاي بولجانادى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، كەيىن وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن باتىسىندا تۇندە جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعادى، ەكپىنى 15-18 م/س. كۇندىز اپتاپ ىستىق – 38 گرادۋس. سولتۇستىك- شىعىسىندا جوعارى، ال باتىسى، وڭتۇستىگى مەن ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى. جەل سولتۇستىك- باتىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە كۇندىز شاڭدى داۋىل بولجانادى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، وبلىستىڭ سولتۇستىگى، باتىسى جانە تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى. بۇكىل وبلىس اۋماعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىمكەنت قالاسىندا كۇندىز سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعىپ، ەكپىنى 15-20 م/س. قالادا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.