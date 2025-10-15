بۇگىن - ساكەن سەيفۋليننىڭ تۋعان كۇنى
استانا. قازاقپارات - تۇپ-تۋرا 131 جىل بۇرىن اقىن، جازۋشى، مەملەكەت قايراتكەرى ساكەن سەيفۋللين دۇنيەگە كەلگەن ەدى.
ساكەن سەيفۋللين - قازاق ادەبيەتىنىڭ جاڭا ءداۋىرىن باستاعان ۇلى قالامگەر ءارى ۇلتتىق مەملەكەتتىلىكتىڭ قالىپتاسۋىنا زور ەڭبەك سىڭىرگەن تۇلعا. ازامات سوعىسى جىلدارىندا ەل بىرلىگى ءۇشىن كۇرەسىپ، كەيىن ەل باسقارۋ ىسىنە بەلسەنە ارالاسقان ول 1922 -جىلى قازاقستان حالىق كوميسسارلارى كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
ۇلت زيالىسىنىڭ ەل الدىنداعى ەڭ ۇلكەن ەڭبەكتەرىنىڭ ءبىرى - حالقىمىزدىڭ تاريحي اتاۋىن قايتارۋى ەدى. سول ۋاقىتتاردا قازاق حالقى رەسمي قۇجاتتاردا «قىرعىز» دەپ اتالىپ كەلگەن. ساكەن سەيفۋللين بۇل بۇرمالاۋشىلىققا قارسى شىعىپ، «قازاق» اتاۋىن قالپىنا كەلتىرۋ تۋرالى ماسەلەنى ۇكىمەت دەڭگەيىندە كوتەردى.
سونىمەن قاتار ساكەن رەسمي ءىس قاعازدارى قازاق تىلىندە جۇرگىزىلۋى قاجەت ەكەنىن العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ تالاپ ەتتى. بۇل ۇلت ءتىلىنىڭ مەملەكەتتىك دەڭگەيدە قولدانىلۋىنا، قازاق ءتىلىنىڭ مارتەبەسىن ارتتىرۋعا جول اشتى.
ساكەن سەيفۋلليننىڭ ادەبي مۇراسى دا ۇلت رۋحانياتىنىڭ التىن قورىنا ەندى. «تار جول، تايعاق كەشۋ» رومانىندا كۇرەس پەن ەل تاعدىرىن شىنايى بەينەلەسە، «كوكشەتاۋ»، «ەكسپرەسس»، «الباتروس» پوەمالارىندا جاڭا ءداۋىردىڭ تىنىسىن جىرلادى.
ءومىرىن ۇلتىنا ارناعان ساكەن سەيفۋللين 1938 -جىلى جازىقسىز قۋعىن-سۇرگىن قۇربانى بولدى.