بۇگىن ەۋروپا ليگاسىندا جارتىلاي فينال ويىندارى باستالادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن UEFA ەۋروپا ليگاسى جارتىلاي فينالىنىڭ العاشقى ويىندارى وتەدى.
جارىستىڭ بۇل ساتىسىندا «براگا»، «فرايبۋرگ»، «نوتتينگەم فورەست» جانە «استون ۆيللا» كوماندالارى سىنعا تۇسەدى. ءتورت كوماندا ەكى جۇپ بويىنشا ءوزارا مىقتىنى انىقتايدى. جەڭىمپاز كوماندا فينالعا جولداما الادى.
ويىندار كەستەسى
«براگا» (پورتۋگاليا) - «فرايبۋرگ» (گەرمانيا)
«نوتتينگەم فورەست» (انگليا) - «استون ۆيللا» (انگليا)
بۇل ويىندار اراسىنان «نوتتينگەم فورەست» (انگليا) پەن «استون ۆيللا» (انگليا) كەزدەسۋى قازاقستان ۋاقىتىمەن 23:50 دە «Qazsport» تەلارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
ەۋروپا ليگاسى قازىرگى اتاۋىمەن 2008-جىلدان بەرى ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. بۇگىنگە دەيىن يسپانيالىق «سيەۆيليا» جەتى (2006، 2007، 2014، 2015، 2016، 2020، 2023) مارتە جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى.
جارتىلاي فينال 30-ءساۋىر جانە 7-مامىر كۇندەرى، ال فينال 20-مامىردا تۇركيانىڭ ىستانبۇل قالاسىنداعى «بەشيكتاش» ستاديونىندا وتكىزىلەدى.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن 28 جانە 29-ساۋىردە فۋتبولدان UEFA چەمپيوندار ليگاسى جارتىلاي فينالىندا ەكى كەزدەسۋ ءوتتى. بۇل ويىندا «اتلەتيكو مادريد» (يسپانيا) پەن «ارسەنال» (انگليا) 1:1 ەسەبىنە قاناعات بىلدىرسە، فرانسيالىق «پاري سەن-جەرمەن» كلۋبى گەرمانيانىڭ «باۆارياسىن» 5:4 ەسەبىمەن جەڭدى.