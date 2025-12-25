بۇگىن رەسپۋبليكا جولدارىنداعى احۋال قانداي
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 25-جەلتوقسان ساعات 07:00 دەن باستاپ اتىراۋ وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 690-834-شاقىرىم ارالىعىندا (اققىستاۋ اۋىلىنان قۇرمانعازى اۋىلىنا دەيىن) اۆتوكولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى.
ال قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە جۇك جانە قوعامدىق كولىكتەردىڭ قوزعالىسىنا ەنگىزىلگەن شەكتەۋ ءالى كۇشىندە:
اقمولا وبلىسى
• «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 18-232-شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى - شۋچينسك قالاسى)؛
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16-200-شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
پاۆلودار وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 200-254-شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - شىدەرتى كەنتى).
سونداي-اق تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
بۇعان قوسا، 2025 -جىلعى 25-جەلتوقسان ساعات 08:00-دە اقمولا وبلىسىندا قالىڭ قار مەن كوكتايعاققا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ 01 استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92-شاقىرىم ارالىعىندا (جىبەك جولى كەنتى - انار ستانسياسى) بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق 80 شاق/ساع-تان 60 شاق/ساع-قا دەيىن تومەندەتىلدى.
پاۆلودار وبلىسىندا «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 25-جەلتوقساندا قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.