بۇگىن رەسپۋبليكا جولدارىنداعى احۋال قانداي
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى 4 - قاڭتار ساعات 09:30 دان باستاپ قاراعاندى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ01 استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164-شاقىرىمىندا (انار ستانتسياسىنان تەمىرتاۋ قالاسىنا دەيىن) بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق رەجيمى 140 شاق/ساع- تان 110 شاق/ساع- قا دەيىن شەكتەلدى.
سونىمەن قاتار 2026 -جىلعى 4-قاڭتار ساعات 22:00 دە اقمولا وبلىسىندا اۋا رايى جاعدايىنىڭ جاقسارۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 18-232-شاقىرىمىندا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق رەجيمى 80 شاق/ساع- تان 110 شاق/ساع- قا دەيىن وزگەرتىلدى.
ال شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
سونىمەن بىرگە «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «قازگيدرومەت» رمك سينوپتيكتەرى 5-قاڭتاردا ەلدىڭ باسىم بولىگىندە قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.