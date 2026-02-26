بۇگىن رەسپۋبليكا جولدارىنداعى احۋال قانداي
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەلدى:
اقتوبە وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاك - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس – ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1153-1240-شاقىرىم ارالىعى (ىرعىز اۋىلى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس – ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 776-1153-شاقىرىم ارالىعى («ەكو ويل» ج ج س - ىرعىز اۋىلى).
جامبىل وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس – ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 159-238-شاقىرىمى ارالىعى (كەنەن اۋىلى - قاينار اۋىلى)؛
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 750-893-شاقىرىم ارالىعى (قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى - بۋرىلبايتال اۋىلى).
قاراعاندى وبلىسى
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 738-750-شاقىرىم ارالىعى (سارىشاعان كەنتى - جامبىل وبلىسى شەكاراسى).
ۇلىتاۋ وبلىسى
• «قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 216-424 شاقىرىم ارالىعى (قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - جەزقازعان قالاسى).
قىزىلوردا وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاك - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس – ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1240-1912-شاقىرىم ارالىعى (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - بايگەقۇم اۋىلى)؛
• «قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 12-216-شاقىرىم ارالىعى (قىزىلوردا قالاسى - ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس – ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1912-2055-شاقىرىم ارالىعى (بايگەقۇم اۋىلىنان تۇركىستان وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن).
تۇركىستان وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس – ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 2055-2095-شاقىرىم ارالىعى (قىزىلوردا وبلىسى شەكاراسىنان تۇركىستان قالاسىنا دەيىن).
پاۆلودار وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.
سونىمەن قاتار شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن -التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
ەسكە سالايىق، قازگيدرومەت 26-اقپاندا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.