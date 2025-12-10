ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:23, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بۇگىن رەسپۋبليكا بويىنشا قاي جولداردا شەكتەۋ بار

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    فوتو: بالاعازيەۆ ەرناز / Kazinform

    كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 10-جەلتوقساندا تاڭعى ۋاقىتتا ەلىمىزدەگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار بىرنەشە جولدا كولىك قوزعالىسى قايتا جانداندى.

    الماتى وبلىسى

    • «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 59-200-شاقىرىم ارالىعى (اقساي اۋىلى - قانشەڭگەل اۋىلى)؛

    • «كۇرتى - قونايەۆ» اۆتوجولىنىڭ 0-67-شاقىرىم ارالىعى (قونايەۆ قالاسى - كۇرتى اۋىلى)؛

    اباي وبلىسى

    • «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 971-1013-شاقىرىم ارالىعى (قالباتاۋ اۋىلى - ش ق و شەكاراسى)؛

    • «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا – ر ف شەكاراسى (وبە وتكىزۋ پۋنكتى) (سارقان، اياگوز اينالما جولدارىمەن جانە مۇقىرى اسۋىنا كىرەبەرىسىمەن بىرگە)» اۆتوجولىنىڭ 683-768-شاقىرىم ارالىعى (تاسكەسكەن اۋىلىنان اياگوز قالاسىنا دەيىن)؛

    • «تاسكەسكەن - باقتى (ق ح ر شەكاراسى)» اۆتوجولىنىڭ 0-75-شاقىرىم ارالىعى (تاسكەسكەن اۋىلىنان ءۇرجار اۋىلىنا دەيىن)؛

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    • «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1013-1068-شاقىرىم ارالىعى (اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى - قاسىم قايسەنوۆ كەنتى)؛

    ال بىرنەشە وبلىستا كولىك قوزعالىسىنا ەنگىزىلگەن شەكتەۋ ءالى دە كۇشىندە.

    جامبىل وبلىسى

    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 535-593-شاقىرىم ارالىعىندا (ايشا ءبيبى اۋىلىنان تۇركىستان وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)؛

    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 159-238 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (قورداي اسۋىنىڭ جاڭا اينالما جولى، كەنەن اۋىلىنان قاينار اۋىلىنا دەيىن).

    تۇركىستان وبلىسى

    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 593-654-شاقىرىم ارالىعىندا (جامبىل وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان ماشات اۋىلىنا دەيىن).

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    • «وسكەمەن - ريددەر» اۆتوجولى، 15-105-شاقىرىم ارالىعى (بەلوۋسوۆكا اۋىلى - ريددەر قالاسى)؛

    • «وسكەمەن - شەمونايحا» اۆتوجولى، 1104-1191-شاقىرىم ارالىعى (گلۋبوكوە اۋىلى - شەمونايحا قالاسى)؛

    • «وسكەمەن - سەمەي» اۆتوجولى، 10-103-شاقىرىم ارالىعى (گەراسيموۆكا اۋىلى - اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى)

    جەتىسۋ وبلىسى

    • «سارىوزەك - كوكتال» اۆتوجولىنىڭ 40-68-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (التىن ەمەل اسۋى) .

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 10-جەلتوقساندا ءبىرقاتار وڭىردە تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولاتىنىن ەسكەرتكەن ەدى.

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
