بۇگىن رەسپۋبليكا بويىنشا قاي جولداردا شەكتەۋ بار
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 10-جەلتوقساندا تاڭعى ۋاقىتتا ەلىمىزدەگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار بىرنەشە جولدا كولىك قوزعالىسى قايتا جانداندى.
الماتى وبلىسى
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 59-200-شاقىرىم ارالىعى (اقساي اۋىلى - قانشەڭگەل اۋىلى)؛
• «كۇرتى - قونايەۆ» اۆتوجولىنىڭ 0-67-شاقىرىم ارالىعى (قونايەۆ قالاسى - كۇرتى اۋىلى)؛
اباي وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 971-1013-شاقىرىم ارالىعى (قالباتاۋ اۋىلى - ش ق و شەكاراسى)؛
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا – ر ف شەكاراسى (وبە وتكىزۋ پۋنكتى) (سارقان، اياگوز اينالما جولدارىمەن جانە مۇقىرى اسۋىنا كىرەبەرىسىمەن بىرگە)» اۆتوجولىنىڭ 683-768-شاقىرىم ارالىعى (تاسكەسكەن اۋىلىنان اياگوز قالاسىنا دەيىن)؛
• «تاسكەسكەن - باقتى (ق ح ر شەكاراسى)» اۆتوجولىنىڭ 0-75-شاقىرىم ارالىعى (تاسكەسكەن اۋىلىنان ءۇرجار اۋىلىنا دەيىن)؛
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1013-1068-شاقىرىم ارالىعى (اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى - قاسىم قايسەنوۆ كەنتى)؛
ال بىرنەشە وبلىستا كولىك قوزعالىسىنا ەنگىزىلگەن شەكتەۋ ءالى دە كۇشىندە.
جامبىل وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 535-593-شاقىرىم ارالىعىندا (ايشا ءبيبى اۋىلىنان تۇركىستان وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)؛
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 159-238 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (قورداي اسۋىنىڭ جاڭا اينالما جولى، كەنەن اۋىلىنان قاينار اۋىلىنا دەيىن).
تۇركىستان وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 593-654-شاقىرىم ارالىعىندا (جامبىل وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان ماشات اۋىلىنا دەيىن).
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• «وسكەمەن - ريددەر» اۆتوجولى، 15-105-شاقىرىم ارالىعى (بەلوۋسوۆكا اۋىلى - ريددەر قالاسى)؛
• «وسكەمەن - شەمونايحا» اۆتوجولى، 1104-1191-شاقىرىم ارالىعى (گلۋبوكوە اۋىلى - شەمونايحا قالاسى)؛
• «وسكەمەن - سەمەي» اۆتوجولى، 10-103-شاقىرىم ارالىعى (گەراسيموۆكا اۋىلى - اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى)
جەتىسۋ وبلىسى
• «سارىوزەك - كوكتال» اۆتوجولىنىڭ 40-68-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (التىن ەمەل اسۋى) .
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 10-جەلتوقساندا ءبىرقاتار وڭىردە تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولاتىنىن ەسكەرتكەن ەدى.